Bommelding aan boord van KLM-toestel in Boekarest, passagiers veilig

Het gaat om vlucht KL1376 die zaterdagavond vanuit Boekarest zou vertrekken naar Amsterdam. De passagiers en bemanning zijn van boord gehaald en veilig, aldus de KLM. Het bedrijf kon nog niet zeggen of en wanneer er een vervangend toestel komt voor de vlucht naar Amsterdam.

Een woordvoerder van de KLM laat zaterdagavond aan De Telegraaf weten dat het betreffende vliegtuig aan het taxiën was op het vliegveld in Boekarest toen de bommelding binnenkwam.

Het vliegtuig is teruggekeerd naar de gate waar de bemanningsleden en de passagiers uit het vliegtuig werden gehaald. Het toestel wordt door lokale autoriteiten onderzocht.

