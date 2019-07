Politie: urgente vermissing meisje (18) omgeving Epe

EPE - Een 18-jarig meisje wordt sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist in de buurt van Epe. Volgens een melding op Burgernet Gelderland vertrok ze in de omgeving Oene-Vaassen op een elektrische fiets van het merk Giant en droeg ze een lange zwarte broek, een zwart t-shirt, een gele jas en witte schoenen. Ze is 1.75 meter lang.