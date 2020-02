Het is weer schrikkeldag; 11.000 jarigen en veel bruiloften

In een schrikkeljaar worden op 29 februari iets minder kinderen geboren dan op een gemiddelde weekdag in februari. In 2016 zagen op maandag 29 februari 455 baby’s het levenslicht, terwijl op een gemiddelde maandag die maand 468 kinderen op de wereld werden gezet. Ook in eerdere schrikkeljaren is een dergelijk verschil zichtbaar.

Volgens het CBS is schrikkeldag ook een populaire trouwdag. In februari wordt doorgaans niet veel getrouwd, maar de 29e blijft populair. Vier jaar geleden trouwden toen 428 stellen, tegen 277 op een gemiddelde maandag.

Ook vieren veel koppels hun huwelijksjubileum op schrikkeldag. Zaterdag doen 2200 echtparen dat. De meeste paren, 378, vieren dan dat ze vier jaar getrouwd zijn. 300 vieren hun robijnen huwelijk (40 jaar) en 12 stellen bereiken op schrikkeldag met 60 jaar huwelijk de status van diamanten bruidspaar.

Een schrikkeldag is nodig, omdat de aarde niet precies in 365 dagen rond de zon draait. Het duurt bijna zes uur langer. Als er niet af en toe een extra dag aan de kalender wordt toegevoegd, zouden de seizoenen gaan schuiven. Juli zou op een gegeven moment in de winter vallen en januari in de zomer.