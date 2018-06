Juf: seksueel misbruikt door 9-jarigen

Het onderzoek van vakbond GMB richt zich op ondersteunend personeel, receptionisten, assistent-leerkrachten en ’dinner ladies’. Eén op de tien ondervraagden heeft seksueel ongepast gedrag ervaren. „De vrouwen zijn gestresst, worden geïntimideerd en hebben mentale littekens opgelopen”, vertelt Karen Leonard van de vakbond.

Volgens het rapport hebben Britse leerlingen gemasturbeerd in de klas. Ook zijn vrouwelijke medewerksters op de billen geslagen en ’babe’ of ’mooi’ genoemd, terwijl een ander uit de school klapt over het aanraken van borsten.

„Het gebeurt drie of vier keer per jaar”, vertelt een vrouwelijke schoolmedewerkster tegen de Sunday People. „Jongens die naar een chill-outkamer werden gestuurd om af te koelen na een incident, gingen strippen en toonden hun genitaliën. Anderen vroegen me ooit om seksuele handelingen te verrichten.”

Nazorg

Termen als ’intimidatie’ zijn geen overdrijving, vertelt de vrouw, die enkele anekdotes deelt. „Ooit vroeg een jongen: wat doe je dit weekend? Ik vertelde hem dat mijn vader jarig was. Toen vroeg hij of ik nog een seksueel cadeau in petto had.”

Scholen falen met het creëren van een vangnet, stelt de anonieme medewerkster. Nazorg is er nauwelijks en het fenomeen van kinderen die over de schreef gaan, wordt gezien als ’part of the job’.