Rotterdam smeedt coalitie zonder Leefbaar

Dat hebben informateurs Duisenberg en Rosenmöller zondagavond bekendgemaakt, zo meldt RTV Rijnmond. De partijen die gesprekken gaan starten, zouden de kleinst mogelijke meerderheid hebben met 23 van de 45 zetels. Dinsdag ronden de informateurs hun opdracht af, met deze coalitie als eindadvies. Een informateur, die nog aangesteld moet worden, gaat de gesprekken daarna leiden.

Leefbaar is met 11 zetels veruit de grootste. De eerste ’achtervolgers’ D66, VVD, GroenLinks en PvdA staan met 5 zetels op geruime afstand.

Moeizaam

De coalitievorming in Rotterdam verloopt stroef. Tijdens de besprekingen zouden de linkse partijen hebben geweigerd om met de VVD én Leefbaar in een coalitie te stappen, zo werd gefluisterd. Nu laat de VVD weten dat de partij de onderhandelingen is gestart „om een einde te maken aan de impasse in de Rotterdamse coalitievorming.”

De liberalen stellen in een verklaring te hebben ingezet op een combinatie van twee linkse en twee rechtse partijen, en dat Leefbaar Rotterdam daar „zonder meer” deel van zou moeten zijn. Maar dat leek geen meerderheidscoalitie op te leveren en „daardoor dreigde de vorming van een geheel linkse coalitie.” De VVD voelde daar niet veel voor omdat daarmee de problemen van de stad niet genoeg zouden worden opgelost.

Leefbaar ontgoocheld

Partijleider Joost Eerdmans van Leefbaar heeft gereageerd en is „zeer, zeer teleurgesteld.” Hij wilde graag dat Leefbaar opnieuw ging regeren, al zou hij zelf niet terugkeren als wethouder. Sinds 2014 had hij de portefeuille Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte. Nu wilde hij, als Leefbaar in de coalitie zou komen, verder als fractievoorzitter in de raad.

Eerdmans zegt dat „vanaf dag één” links Rotterdam niet met Leefbaar wilde praten. „En nu laten ze de 47.312 kiezers van Leefbaar definitief barsten. Uitsluiten is het nieuwe verbinden.”