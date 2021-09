Taliban verplichten Afghaanse studentes nikab te dragen

Ook mogen vrouwen alleen nog maar lessen volgen in ruimtes zonder mannen, tenzij de sekses middels een gordijn van elkaar worden gescheiden. Vrouwen moeten een gedeelde klas vijf minuten eerder dan de mannen verlaten. Vervolgens moeten ze in wachtzalen verblijven totdat de mannelijke studenten het gebouw hebben verlaten.

In het zaterdag gepubliceerde decreet bepalen de Taliban tevens dat vrouwelijke studenten alleen les mogen krijgen van andere vrouwen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunnen „oudere” mannelijke docenten met „een goed karakter” dit invullen. Het decreet geldt alleen voor particuliere hogescholen en universiteiten, die explosief zijn gegroeid sinds het eerste bewind van de Taliban in 2001 eindigde.

Tijdens de eerste machtsperiode van de islamistische beweging (1996-2001) mochten vrouwen überhaupt niet studeren bij instellingen waar ook mannen studeerden. Destijds waren vrouwen buitenshuis verplicht een boerka te dragen en mochten ze het huis bij voorkeur alleen verlaten in gezelschap van een mannelijk familielid.

’Minder radicaal’

De huidige Taliban-lichting heeft beloofd zich minder radicaal op te stellen dan tijdens de vorige regeerperiode ruim twintig jaar geleden. Ze hebben een „inclusieve” regering voorgespiegeld waarin de Afghaanse etnische minderheden zijn vertegenwoordigd. Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat vrouwen topposities zullen innemen.

Enkele dagen nadat de beweging ook de hoofdstad Kabul had ingenomen lieten de Taliban weten dat een groep islamitische geleerden gaat bepalen wat voor rechten vrouwen krijgen in Afghanistan. Zij zouden bepalen of vrouwen een hoofddoek of boerka moeten dragen en onder welke voorwaarden ze naar school of werk mogen. Sowieso geldt in het emiraat de sharia, het islamitische gewoonterecht.