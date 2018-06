Wat doen de krakers van ’We are Here’ vandaag?

Meerdere leden van We are Here probeerden zondagmiddag een pand aan de Hoogte Kadijk, vlakbij dierentuin Artis, te kraken. Toen bleek dat het bewoond wordt, droop de groep af, overigens na tussenkomst van agenten. Twee jaar geleden zaten de krakers ook al kortstondig in hetzelfde pand. Bij de actie is niemand aangehouden.

Hoewel het linkse stadsbestuur van Amsterdam een 24-uursopvang voor 500 ’ongedocumenteerden’ wil realiseren, liet We are Here afgelopen weekeinde weten daar geen gebruik van te willen maken. Een woordvoerder wijst erop dat eerder in de Vluchthaven ook opvang is geboden. Uit de evaluatie die toenmalig burgemeester Van der Laan liet maken, bleek dat maar weinig mensen bereid waren om mee te werken aan terugkeer.

De nieuwe opvanglocatie is nog niet in gereedheid. Uit het coalitieakkoord komt naar voren dat daar jaarlijks 6 miljoen voor wordt uitgetrokken. De opvang is voor de eerste anderhalf jaar bedoeld, daarna zou de nieuwe burgemeester de bevoegdheid krijgen om de „verblijfsduur eventueel te verlengen”, staat in het coalitieakkoord.

Pappen en nathouden

De Amsterdamse VVD, die fel gekant is tegen de opvang van de uitgeprocedeerden, heeft voor komende woensdag een spoeddebat aangevraagd. „24-uursopvang blijkt voor de uitgeprocedeerden geen oplossing. Dus nu rest maar één ding: snel met de rijksoverheid zorgen voor terugkeer naar het land van herkomst”, aldus raadslid Marianne Poot.

"VVD: nu tijd voor een echt strenge aanpak"

„Dat We Are Here liever opnieuw kraakt dan in een gemeentelijke opvang trekt, laat zien dat pappen en nathouden niet werkt. Nu is het tijd voor een echt strenge aanpak. Kraken is al jaren verboden en Amsterdam moet die wet onmiddellijk handhaven. Opvang voor uitgeprocedeerden is er landelijk, in een vertrekcentrum.”

Chantage

FvD’er Annabel Nanninga noemt de acties ’chantage door ondermijning’. „De illegalen zeiden het zondag zelf: ze blijven strafbare feiten plegen tot ze hun zin doordrukken: een verblijfsvergunning. Chantage door ondermijning dus.”

Gisteren liet Khalid Jone van We are Here weten ’nog geen plannen’ voor onderdak te hebben nu de groep maandag uit de vele gekraakte woningen van woningcorporatie Ymere vertrokken moet zijn. De afgelopen jaren trok de groep echter van kraakpand naar kraakpand. De politie in Amsterdam grijpt alleen in als sprake is van een bewoond pand.

Vorige maand botsten de Tweede Kamer en de gemeente Amsterdam hard over de verlening van opvang en het aan het werk helpen van uitgeprocedeerden. Ook staatssecretaris Harbers waarschuwde de hoofdstad omdat het mogelijk ook indruist tegen wet- en regelgeving.