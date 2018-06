VS weigeren lookalike Ronaldo: ’Waarom heet je Mohammed?’

Mohammed baalt enorm. Samen met lookalikes van Messi en Neymar was hij in Amerika uitgenodigd, maar hij krijgt geen visum. Ⓒ Foto APA

Enschede - Cristiano Ronaldo komt voorlopig Amerika niet in. Tenminste: zijn lookalike, de 28-jarige Mohammed Taha uit Enschede. In aanloop naar het WK in Rusland is hij ingehuurd voor een klus in de VS. Maar zijn visumaanvraag is afgewezen, vertelt ’Ronaldo’ diep teleurgesteld.