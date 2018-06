Naaktcamping wil laten zien: bloot is best gewoon

Heel gewoon, bloot. Althans, op de nudistencamping. Ⓒ Rias Immink

Hellevoetsluis - In je blootje naar buiten. Gek? Nee hoor, zegt NFN Open en Bloot, zo’n twee miljoen Nederlanders doen aan een vorm van naaktrecreatie. We hebben het er alleen niet zo openlijk over. Vandaar dat de belangenbehartiger en het informatiepunt voor naaktrecreanten dit weekend open dag hield.