Beloning van 50.000 dollar voor tips over Ivana Smit

Ivana’s ouders doelen op de Amerikaanse zakenman Alex Johnson en zijn vrouw Luna, met wie het meisje haar laatste uren doorbracht.

Het echtpaar is momenteel geen verdachte in het Maleisische politieonderzoek. Ivana’s familie denkt dat het echtpaar tot op heden strafrechtelijke vervolging ontliep en denkt dat er sprake is van corruptie bij de lokale opsporingsdiensten. Hoewel voor een misdrijf hard bewijs ontbreekt volgens de politie, blijft de familie overtuigd van vuil spel en looft nu een beloning uit van bijna 43.000 euro.

Familiewoordvoerder Fred Agenjo: „We denken dat het antwoord in Maleisië ligt. We hopen dat dit bedrag groot genoeg is om degenen die tot op heden hun mond hebben gehouden, over te halen om eindelijk naar voren te treden. Er zit te weinig progressie in de zaak. Daarom nemen we deze stap.”

Eerder startte Ivana’s vader, aangesloten bij motorbende Satudarah, een crowdfunding om een privédetective te betalen. Een tweede crowdfunding om geld op te halen voor de beloning is volgens de familie niet meer nodig. In dit stadium ontvangen zij voldoende steun.

Wanhoopsdaad

Agenjo: „Heel veel vrienden en kennissen van de ouders van Ivana hebben bijgedragen om dit bedrag als beloning te kunnen stellen. Er wordt nog steeds meegeleefd met de ouders en dit is voor velen de manier om te kunnen helpen.”

Hij vervolgt: „Ivana’s familie heeft niks meer om vrolijk van te worden. We krijgen meer en meer de angst dat de zaak doodbloedt zonder dat de mensen die wij verantwoordelijk houden voor haar overlijden daar de consequenties van gaan zien. In dat kader kan je het zien als een soort wanhoopsdaad.”

Letsels

Familie-advocaat Sébas Diekstra: „Inmiddels is er alweer bijna een half jaar verstreken en nog altijd is er geen duidelijkheid over de toedracht van het overlijden van Ivana. Zo zijn onder andere de hoofd- en armletsels die korte tijd voor de fatale val zijn ontstaan nog steeds zonder verklaring gebleven. Met het uitloven van een beloning hopen de nabestaanden tips te krijgen die kunnen leiden tot de oplossing van de zaak. Voor het analyseren en uitlopen van de binnenkomende tips krijgen de nabestaanden hulp van particulier rechercheur Elise Krielen.”