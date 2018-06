Onderzoek naar zieke piloten en stewardessen

Expert Joost van Doesburg van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers bevestigt dat de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC), die de minister adviseert, daar binnenkort mee naar buiten treedt. „Een teken dat het zogeheten aerotoxic syndroom serieus wordt genomen”, zegt hij. De VNV vindt net als de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel dat Nederland alles op alles moet zetten om de oorzaak van deze ziekmeldingen te achterhalen.

Zenuwgas

„Als er een verband is met giftige zenuwgassen, moet er direct actie volgen. Het zou ondenkbaar zijn dat vliegend personeel gevaar loopt tijdens hun werk. Dat moet eerst wel 100 procent zeker worden aangetoond”, vindt VNC-voorzitter Annette Groeneveld.

De Europese veiligheidswaakhond in de luchtvaart EASA doet een driejarige studie naar de luchtkwaliteit in vliegtuigen, maar dat duurt volgens critici te lang.

In de jongste rapportage zegt de NAC dat „er nog altijd internationaal geen eenduidig beeld is over de relatie tussen klachten en cabinelucht. Wetenschappelijk is er geen sluitend bewijs over oorzakelijk verband. Extra grondiger onderzoek is nodig.”