Eerste Hollandse Nieuwe worden gekaakt

Deze Scandinavische visjes worden heuse Hollandse Nieuwe. Ⓒ Foto RIAS IMMINK

Amsterdam - Haringliefhebbers kijken er al weken naar uit: de start van het Hollandse Nieuwe-seizoen. Voor hen is er goed nieuws: de eerste vangst van het jaar is binnen. De haring is vet, goed op gewicht en wordt inmiddels verwerkt tot de bekende maatjesharing.