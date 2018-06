Wegpiraat staat op één op irritatielijst

Cindy Cornelisse uit Alphen aan den Rijn voert actie tegen snelheidsduivels in haar straat. Aanleiding: begin mei werd haar kat doodgereden. „Het beestje zag er verschrikkelijk uit. Zijn kop was helemaal kapot. Dat gebeurt alleen als je veel te hard door de straat heen scheurt”, vertelt Cindy. „Nu is het een kat, maar het kan ook je kind zijn.”

Bij een meting uitgevoerd door Cindy en haar zoontje met behulp van een smartphone-app bleek dat er geregeld te hard wordt gereden. Auto’s tikten niet zelden ruim vijftig aan, en een bromfiets bijna zestig kilometer per uur. Cindy: „dat mensen zo met zichzelf bezig zijn en geen oog hebben voor anderen in de straat. Ik vind dat respectloos.” Cindy staat niet alleen. Uit de veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat ruim een kwart (27%) van alle burgers vindt dat te snel rijden in hun eigen wijk aangepakt zou moeten worden. Gevolgd door hondenpoep en parkeerproblemen.

Rommel

Wel zijn er regionale verschillen. In minder stedelijke buurten zijn hondenpoep en te hard rijden de grootste ergernissen. In de stad zijn rommel op straat en parkeerproblemen juist een doorn in het oog.

Hondenpoep, hard rijden en parkeerproblemen voeren al jaren dit lijstje aan, vertelt CBS-onderzoeker Maarten Bloem. Worden die problemen dan niet aangepakt? „Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Maar je ziet wel dat de totale overlast van bijvoorbeeld hondenpoep is afgenomen. Ook als het minder vaak voorkomt, dan geven mensen dat nog steeds als prioriteit aan.”