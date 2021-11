Dochter mensenrechtenactivist Malcolm X overleden

Shabazz werd bewusteloos door haar dochter gevonden in haar appartement in Brooklyn. Niet veel later overleed ze.

Shabazz was de jongste van zes dochters van Malcolm X. Ze heeft haar vader nooit gekend, want die werd in 1965 doodgeschoten terwijl zijn vrouw zwanger was van een tweeling. Malcolm X werd waarschijnlijk doodgeschoten door leden van The Nation of Islam, een activistische groep waar hij eerder onderdeel van was, maar na een ruzie uitstapte.

Malcolm X was in de jaren zestig een van de belangrijkste en bekendste voorvechters van gelijke rechten voor de Afro-Amerikaanse bevolking. Vorige week werden twee mensen die waren veroordeeld voor de moord vrijgesproken, zij hebben in totaal twintig jaar vastgezeten en werden in de jaren 80 voorwaardelijk vrijgelaten.

De dochter van een andere belangrijke mensenrechtenactivist Martin Luther King reageerde bedroefd op de dood van Shabazz. Bernice King condoleerde de familie van Shabazz. "Rust in vrede Malikah", aldus King op Twitter. Martin Luther King werd in 1968 doodgeschoten.