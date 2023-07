Onderzoek vermiste Émile (2) gaat volgende fase in: ’Meer in de richting van crimineel spoor’

Bijna zes dagen na de verdwijning van Émile (2,5) zijn de speurders nog geen stap dichter bij het vinden van de jongen. De voorbije dagen werd met buurtbewoners vruchteloos gezocht op plaatsen in en rond het Franse Alpendorpje Le Vernet, maar hij werd nergens aangetroffen. Donderdag werd nog een laatste zoekactie gehouden, en ook die leverde niets op.

Tekst gaat verder onder de video. Video: Er is nog geen spoor van de verdwenen Franse peuter Émile

Het onderzoek is vrijdag een nieuwe fase ingegaan. Daarin zullen speurders alle gegevens analyseren en onderzoeken die ze tijdens de zoekacties verzameld hebben. Het gaat dan onder meer om telefoongegevens van buurtbewoners, die vergeleken zullen worden met wat zij tijdens hun verhoren gezegd hebben en hun verplaatsingen. Ook zullen de 1.500 tips die via een speciale bellijn zijn binnengekomen nagekeken worden.

In deze fase zou er volgens BFM TV beroep gedaan worden op speciale software die in staat is om verbanden te leggen of belangrijke elementen te identificeren. Op die manier zou het werk toch iets sneller moeten gaan, want de nieuwe fase die het onderzoek nu ingaat, zou veel tijd in beslag kunnen nemen.

„Een element dat vandaag misschien onbeduidend lijkt, kan een onthullend element zijn in het latere onderzoek”, legde Marc Rollang, een gendarmeriekapitein, uit aan BFMTV. Volgens hem bestaat het criminele onderzoeksinstituut van de Gendarmerie, dat deze nieuwe fase van het onderzoek leidt, uit „mensen die gespecialiseerd zijn in wetenschappelijke expertise” die „formele, onbetwistbare bewijzen” moeten leveren.

Tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ AFP

’Meer richting criminele spoor’

„In deze fase is er geen enkel spoor uitgesloten, maar er is ook geen spoor waar we prioriteit aan geven”, zegt procureur Rémy Avon. Er worden verschillende hypothesen naar voren geschoven: het toevallige spoor, het criminele spoor met de mogelijke tussenkomst van een derde partij, maar ook het dierlijke spoor (denk bijvoorbeeld aan een aanval door een vogel).

„De huidige onderzoeken, die gericht waren op een zorgwekkende verdwijning, gaan nu in de richting van een meer crimineel spoor. We zullen waarschijnlijk moeten toegeven dat hij dit gebied niet op eigen kracht heeft kunnen verlaten zonder de hulp, medeplichtigheid of dwang van een derde”, vertelde Jacques Morel, generaal van de Gendarmerie en voormalig hoofd van de onderzoekseenheid van Versailles, aan BFMTV.

Verhoren

In het gehucht zijn de 30 huizen al doorzocht, de 25 inwoners ondervraagd, alle voertuigen geïnspecteerd en in totaal 97 hectare akkers, bossen en steil terrein uitgekamd. Maar de verhoren en huiszoekingen gaan door.

„Onze zorg is dat we misschien nooit een antwoord zullen krijgen over wat er gebeurd is. Het is moeilijk, weet je ...”, zegt burgemeester François Balique in een interview met Le Dauphiné Libéré. „We hebben ons nu gerealiseerd dat het geen wegloper kan zijn geweest. Rationeel gezien moeten we ons neerleggen bij het idee dat het geen vlucht kon zijn geweest. Het zou me verbazen als we iets gemist hebben. We hebben het over een jongetje van 2,5 jaar oud.”

De burgemeester heeft nu ook beslist om het gehucht zeker tot maandagavond af te sluiten voor het publiek. „Zodat de bewoners en hun gezinnen in vrede kunnen leven”, klonk het. „We zitten in een klein bergdorpje en de familie is er kapot van. Je kunt je voorstellen hoe schuldig de grootvader zich voelt door deze tragedie en de verdwijning van onze kleine Emile.”

„De inwoners van het dorp verkeren in een staat van onzekerheid, twijfel en angst”, aldus de burgemeester van Le Vernet, die vreest voor „ramptoerisme.”