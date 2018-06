Osse crimineel doodgeschoten bij woonwagenkamp

Of de schietpartij een afrekening is in het criminele milieu staat voor de politie nog niet vast. De politie houdt nog rekening met verschillende scenario’s, aldus een woordvoerder.

De doodgeschoten Ossenaar werd in maart nog veroordeeld tot vijf maanden celstraf wegens drugshandel. Hij kreeg de straf omdat de politie hem in 2016 in een schuur bij de woonwagen van zijn oma in Oss na observatie betrapte met bijna 50 kilo hennep.

Veel emoties bij omstanders

De schietpartij maandagochtend was bij een woonwagencentrum aan de Hoogheuvelstraat. Het slachtoffer overleed na een uitgebreide reanimatiepoging op straat. De gebeurtenissen veroorzaakten veel emoties bij de omstanders en er werden extra agenten ingeschakeld om de situatie te kalmeren.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Op de plek van het misdrijf is uitgebreid sporenonderzoek gedaan en er is een groot rechercheteam opgetuigd.

Uitgebrande auto aangetroffen

Eerder in de nacht werd in de omgeving een uitgebrande auto aangetroffen. De politie heeft geen aanwijzingen dat er een verband is met de fatale schietpartij.