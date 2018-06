Defensie: excuses voor gifverf

„Defensie is tekortgeschoten in de zorgplicht voor haar medewerkers” zei staatssecretaris Visser (Defensie). „Dat spijt mij. Ik realiseer me dat ik met de regeling niet het leed en verdriet kan wegnemen. Toch wil defensie haar verantwoordelijkheid nemen en alle aanbevelingen overnemen.”

Visser reageerde daarmee op het uitgebreide onderzoek van het RIVM over chroom-6. Daaruit blijkt dat Defensie al in 1973 op de hoogte was van het gevaar van de verf op onderhoudslocaties van Amerikaans defensiematerieel, maar verzuimde die informatie te delen en maatregelen te nemen. Er werd gelast, geschuurd en gespoten zonder afzuiging of persoonlijke beschermingsmaatregelen.

In 2014 was het medewerkers tijdens reünies opgevallen hoeveel (oud-)collega’s van de NAVO-depots ziek waren geworden of op betrekkelijk jonge leeftijd waren overleden. De ziektes variëren van kanker aan longen, neusholtes en maag tot perforatie van het neustussenschot en allergische astma. Voor effecten op de vruchtbaarheid of afbrokkelende tanden heeft het RIVM geen wetenschappelijk bewijs gevonden.

Op de NAVO-depots in Brunssum, Eygelshoven, Coevorden, Ter Apel en Vriezenveen werd tussen 1984 en 2006 Amerikaans militair materieel onderhouden met chroom-6-verf, dat roestvorming tegengaat.

Hoe veel medewerkers en ex-medewerkers aanspraak maken op de regeling, is nog niet duidelijk. In totaal hebben 2.000 tot 3.000 mensen op de NAVO-depots gewerkt. De blootstelling aan chroom-6 verschilt per functie en per persoon. Zo’n 1700 oud-medewerkers hebben zich gemeld bij Defensie. Van de ’coulanceregeling’ die Defensie al tijdens het onderzoek had opgezet, hebben zo’n 300 mensen gebruikgemaakt.

De militaire bonden spreken van een ’fatsoenlijke regeling’. De onderzoekers van het RIVM gaan bij andere locaties van Defensie ook onderzoeken hoe het zit met de blootstelling aan chroom-6. Ook gebruik en gezondheidsschade aan de coating-verf CARC zal worden onderzocht.