Celstraf voor Brit die 5G-mast in brand stak

Uit analyse van gegevens uit zijn smartphone bleek dat de 47-jarige manager op internet had gezocht naar theorieën die 5G aan het virus koppelen, voordat hij de apparatuur onder de Vodafone-mast in brand stak.

De man, die al 29 veroordelingen op zijn naam heeft staan, onder meer voor mishandeling en het bezit van een vuurwapen, heeft schuld bekend. „Ik geloof dat er een hoge mate van voorbereiding en voorbedachte rade was”, zei de rechter tijdens de hoorzitting.

Forse schade

„Er werden aanmaakblokjes gebruikt en was het de bedoeling om de mast uit te schakelen en om aanzienlijke schade toe te brengen aan de eigendommen van anderen”, voegde hij eraan toe.

Volgens het Openbaar Ministerie was de mast elf dagen lang buiten gebruik en wordt de schade geschat op 10.000 tot 15.000 pond (11.200 tot 16.800 euro).

5G-terreur

In het Verenigd Koninkrijk zijn al tientallen masten in brand gestoken of pogingen daartoe gedaan. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat geen bewijs: onderzoeken wijzen uit dat de straling veel te laag is om schadelijk te zijn. Ook zou worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Ook in andere landen, waaronder Nederland, is brand gesticht bij meerdere zendmasten. In Nederland zijn al meerdere verdachten hiervoor opgepakt.