Duitse ’kannibaal’ aangeklaagd voor moord

De vermeende kannibaal, Stefan R, had zijn 43-jarige slachtoffer in september 2020 via een datingsite ontmoet. Hij vermoordde Stefan Trogisch volgens justitie in Berlijn in zijn appartement in de Duitse hoofdstad om op een „voorheen onbekende manier de seksuele driften te bevredigen.”

De Duitser zou het lijk van het slachtoffer hebben opengesneden en op verschillende plekken in Berlijn lichaamsdelen hebben achtergelaten. Volgens de aanklager had de man een „sadistisch-kannibalistisch” seksueel motief.

Het misdrijf kwam aan het licht nadat botfragmenten waren gevonden in een bosrijke omgeving in Berlijn. Het slachtoffer had op 5 september zijn (met anderen gedeelde) woning verlaten en was een tijd spoorloos. Onderzoek met onder meer speurhonden leidde in november naar de verdachte. Onder meer zijn chatgeschiedenis is onderzocht.