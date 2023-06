Doodgeschoten Franse jongen is de 17-jarige Nahel M.: ’Doe het voor mijn zoon’

De familie van de jongen heeft een klacht ingediend en organiseert donderdagmiddag een mars door de stad. De moeder van Nahel, Mounia, zegt in een filmpje op sociale media te hopen dat veel mensen meelopen. „Ik smeek het je, kom allemaal. Doe het voor mijn zoon.”

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het fatale incident. Macron wees erop dat het recht moet geschieden en iedereen kalm moet blijven. Maar die woorden blijken in de Parijse voorstad nog aan dovemansoren gericht. Veel jongeren zijn woedend de straat opgegaan. Op beelden is te zien dat langsrijdende politieauto’s met stenen worden bekogeld. Tientallen auto’s zijn in vlammen opgegaan. Inmiddels zijn meer dan dertig arrestaties verricht, meldt persbureau Reuters, na botsingen met oproerdiensten. 24 agenten zouden daarbij gewond zijn geraakt.

’Woede bedwingen’

Premier Elisabeth Borne heeft na een gesprek met de burgemeester van Nanterre beklemtoond dat alles in het werk wordt gesteld om te weten te komen wat er precies is gebeurd. „Ik wens dat ons verlangen de waarheid te kennen onze woede bedwingt.”

In een video is te zien hoe Nahel aangehouden wordt door twee motoragenten, maar vervolgens gas geeft en hard wegrijdt. Niet veel later klinkt een schot. Op sociale media en in de politiek klinkt ook veel steun voor de agenten. Het gaat volgens de politiechef om ervaren politiemannen zonder problemen in hun dossiers.

De regels voor het gebruik van vuurwapens door agenten zijn in 2017 aangepast en volgens sommige media minder duidelijk geworden. Een agent mag in beginsel het vuur openen als iemand in een auto geen gevolg geeft aan een bevel te stoppen en er geen andere manier is om de auto tot stilstand te krijgen. Maar de bestuurder zou door door te rijden, naar de inschatting van de agent, ook een gevaar voor zichzelf of voor anderen moeten vormen voor er geschoten kan worden.