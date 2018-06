’Dienstverlening Post NL krijgt een 1!’

Een verjaardagskaart voor een familielid, hier in Amersfoort, gepost op donderdag 24 mei, is gisteren 31 mei in haar bus gedonderd. Is over een paar kilometer zeven dagen onderweg geweest. In die tijd kun je drie keer de aarde rond. Een andere kaart voor een vriendin, hier in Amersfoort, gepost vrijdag 18 mei, is op 1 juni, dus twee weken later bij haar in de bus geworpen. Zes keer de aarde rond.

Beide poststukken, uiteraard gefrankeerd met een kostenverhullende ’1’-zegel die niet de betaalde prijs weergeeft en naar believen door Post NL kan worden verhoogd. Die ’1’ markeert wel het cijfer dat ik toeken aan Post NL voor dienstverlening.

Raar toch dat de animo om nog post per Post NL te versturen in rap tempo afneemt. Lijkt op een doelbewuste sterfhuisconstructie van Post NL-hotemetoten: het postvolume neemt af door e-mail, waardoor wij onze (onzichtbare) frankeertarieven moeten verhogen en trouwe postbezorgers moeten ontslaan.

Huilie, huilie, want nu komen er ook partijen op de markt die het goedkoper, transparanter en sneller kunnen. Mismanagement bij Post NL van de bovenste plank.

Martijn Wisman, Amersfoort