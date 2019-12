Chaos op A12 door ontsnapt paard

Vanwege de grenscontrole was er vrijdagmiddag maar één rijbaan van de A12 richting Duitsland beschikbaar vanaf Duiven. Dat leverde het verkeer al een oponthoud van zo'n drie kwartier op. Door de perikelen met het paard is de snelweg bij Oud-Dijk rond 16.00 uur helemaal afgesloten. Er moet volgens de politie een nieuwe trailer komen om het dier in te vervoeren. Het oponthoud is opgelopen naar zeker anderhalf uur.

Door de problemen op de A12 is het verkeer op andere wegen in en rond Arnhem ook helemaal vastgelopen.