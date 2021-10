Voorarrest 15-jarige verdachte tramincident met 2 weken verlengd

Premium Buitenland

Kleinzoon opgepakt voor onthoofden en uitsnijden van ingewanden opa in Frankrijk

De 80-jarige man die in zijn woning in Bolléne in het Zuid-Franse Vaucluse werd onthoofd en van zijn ingewanden werd ontdaan, is waarschijnlijk vermoord door zijn kleinzoon. De verdachte is aangehouden en in een ziekenhuis opgenomen. De gruweldaad zorgde voor enorme ophef in het pittoreske en doorga...