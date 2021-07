Kantorenmarkt herstelt zich: met name techsector meldt zich in Amsterdam

Financieel

Verlies S&P 500 na winstreeks van zeven dagen

De Dow Jones-index en de S&P 500 zijn dinsdagavond in New York met verlies gesloten. Analisten schrijven over afnemend vertrouwen, beleggers zouden het einde van de economische groei zien en hun verlies nemen. Techfondsen hielden de wind in de rug.