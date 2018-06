Treedt zoonlief in voetsporen beruchte topcrimineel?

De diverse verdenkingen werden maandagochtend, tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Almelo betreffende de mishandeling in Nederland, bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie. Danny was niet aanwezig, tot grote verrassing van zijn advocate.

Onverwachts pak slaag

In de nacht van 16 op 17 december 2017 deed het 24-jarige slachtoffer haar voordeur open toen er omstreeks 02:45 uur aangebeld werd. Ze werd volgens de aanklacht tegen Danny meermaals met de vuist in het gezicht geslagen en daarna door hem naar buiten gesleurd. Hier kreeg de Tubbergse vrouw op de grond liggend nog enkele schoppen te verduren, onder meer tegen haar hoofd. Ze hield een gebroken kaak en gescheurd gehemelte over aan de zware mishandeling.

Naast de verdachte zou ook een 27-jarige vrouw uit het nabijgelegen dorpje Langeveen aanwezig zijn geweest ten tijde van de uitspatting. Haar rol is vooralsnog onopgehelderd, net als hun motief. Ook is onduidelijk of de zwaar toegetakelde jongedame een willekeurig doelwit was of niet. Het moet in elk geval een traumatische belevenis zijn geweest, want het slachtoffer verklaarde naderhand dat haar aanvaller in een soort trance leek. Ze vreesde tijdens de gewelddadige uitspatting voor haar leven, zo omschrijft het OM.

Namens de verdachte voerde advocaat mr. Marian ter Riet, die naar eigen zeggen met hem had afgesproken dat hij aanwezig zou zijn tijdens de rechtszitting, aan dat hij het enorm zwaar heeft in de gevangenis. Zo zou hij regelmatig uit eigen overweging een isoleercel verkiezen om andere gedetineerden te kunnen ontlopen. Danny geeft volgens haar toe dat hij het totaal overrompelde slachtoffer ernstig mishandeld heeft en hierover betuigt de geboren Amsterdammer zonder vaste woon- en verblijfplaats veel spijt.

Geen voorlopige vrijlating

Wat het OM betreft moet Danny de komende tijd een aantal psychologische onderzoeken doorlopen, omdat er vermoedens zijn voor bepaalde gedragsstoornissen. Mochten deze daadwerkelijk vast komen te staan, heeft dat veelal invloed op de strafmaat na schuldverklaring van een verdachte.

Volgens de rechtbank is de kans op herhaling van de strafbare feiten in elk geval op dit moment te groot en de mate van deze eerste aanklacht te ernstig om de verdachte nu op vrije voeten te laten. Hij blijft daarom in voorlopige hechtenis, sowieso totdat de eerstvolgende rechtszitting is geweest.

De inhoudelijke behandeling van deze rechtszaak, waarbij de mishandelde jongedame spreekrecht heeft en mogelijk in persoon haar kant van het verhaal gaat vertellen, volgt waarschijnlijk op donderdag 30 augustus. De uitspraak is naar verwachting zo’n 14 dagen later.

Criminele vader

John Mieremet, die samen met criminele broeders als Sam Klepper en Willem Holleeder gedurende de jaren tachtig en negentig in de Amsterdamse onderwereld de lakens uitdeelde, werd in 2005 doodgeschoten in Thailand. De moord blijft tot op heden onopgehelderd. Hij liet naast zijn vrouw nog twee dochters en twee zoons na, onder wie de nu van meerdere mishandelingen verdachte Danny.

Verslaggever Mark Mensink is in de rechtbank aanwezig. Lees zijn tweets onderaan dit artikel. Gebruikt u de Android-app en ziet u slechts één tweet? Klik hier.