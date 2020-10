Mes op zak? Zaandam geeft 2.500 euro boete: ’Politie kan eindelijk werk doen’

Vijf vragen aan burgemeester Jan Hamming van Zaanstad.

Een algeheel verbod klinkt rigoureus. Waarom is dat nodig?

„We hebben dit jaar alweer 142 geweldsincidenten in Zaandam gezien. Het zijn er ieder jaar honderden. We zitten dus weer op schema, ondanks de coronacrisis. We hebben twee dodelijke steekpartijen meegemaakt. Dat gebeurt allemaal met wapens die niet onder de Wet Wapens en Munitie vallen. Je krijgt dat soort rotzooi niet van straat. Onaanvaardbaar. Dus behalve een integraal programma in het onderwijs, voorlichting, preventie, kluisjescontrole en preventief fouilleren, moest het gat in de wet worden gedicht. Nu leggen we een bestuurlijke dwangsom van 2.500 euro op. Nou, een gewaarschuwd mens telt voor twee, hoop je.”

In september hield de politie in Zaandam nog 37 minderjarige tieners aan die al eens eerder elkaar te lijf gingen met wapens.

„Ja, die geven we persoonlijke trajecten met coaching, heel intensief, maar we hebben hen ook allemaal 2500 euro boete gegeven. In dat geval nog op basis van verstoring van openbare orde.”

Bekijk ook: 37 aanhoudingen bij confrontatie jeugdgroepen in Zaandam

„We zien de laatste tijd een enorme toename aan messengeweld bij ruzietjes die kinderen willen uitvechten. We praten daar ook met ministers Grapperhaus en Dekker over. Tegen hen zeg ik: maak messen in heel Nederland verboden voor jongeren tot 18 jaar. De wet moet landelijk worden aangepast.”

Kan je eigenlijk nog een mesje kopen bij de Blokker?

„Niet als je jonger dan 18 bent. Dat houden de Blokker, Ikea en Hema inmiddels tegen, nadat de Action met dat initiatief kwam. Als je volwassen bent en je aardappeltjes wil schillen, val je er ook niet onder. En de slager kan gewoon zijn werk doen.”

Geeft u de vrijheid aan de politie dat in te schatten?

„Ja, onze agenten zijn buitengewoon goed in staat om daarover vonnissen te vellen. Als bijvoorbeeld op sociale media wordt aangekondigd dat er een conflict dreigt, kun je dit inzetten. Of stel: er is een ruzie, de politie komt tussenbeide, en er zijn messen in het spel. Dan krijg je die boete. Vroeger kon de politie niets. Zij hebben er enorm op aangedrongen deze regel in te voeren om eíndelijk hun werk op straat te kunnen doen.”

Gaat u dit actief handhaven?

„We gaan echt niet iedereen continue controleren op straat. In sommige gebieden mogen we ongevraagd fouilleren. Dat zullen we op gezette tijden doen, zonder aanzien des persoons.”