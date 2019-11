Kamer: gratis naar rijksmusea

Alleen de VVD, PVV en Van Haga waren tegen de motie van PvdA-leider Asscher om dat voor elkaar te krijgen. Volgens de PvdA zijn rijkscollecties van ons allemaal. Door de hoge toegangsprijzen kan niet iedereen een museum bezoeken en mist een deel van de bevolking ons cultureel erfgoed, vindt de partij.

„Kunst kijken is een mensenrecht, dat moet niet voorbestemd zijn aan een klein groepje”, zei PvdA-leider Asscher daarover. Minister Van Engelshoven (Cultuur) was niet erg enthousiast over de aangenomen motie. Ze wilde eigenlijk eerst onderzoeken hoe het nu zit. Het is volgens haar niet gezegd dat een gratis museumbezoek meer nieuwe geïnteresseerden trekt. Ook wordt voor filevorming gevreesd op gratis dagen.

Bekende rijksmusea zijn onder meer het Kröller-Müller in Otterlo, het Catharijneconvent in Utrecht en natuurlijk het Rijksmuseum in hartje Amsterdam.