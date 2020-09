81 procent van de ic-medewerkers stevent af op burn-out

Stress is de belangrijkste oorzaak hiervoor. Theo Immers, voorzitter van het NCPSB, is geschrokken van de cijfers. „Ik denk dat Nederland ernstig rekening moet houden met een algehele lockdown. Aangezien alle overheidsmaatregelen zijn gericht op het managen van de ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen, zal de uitval van de ic-medewerkers direct zijn weerslag hebben op het overheidsbeleid en de samenleving in zijn geheel.”

Aan het onderzoek deden artsen en verpleegkundigen mee. Uit het onderzoek blijkt dat de medewerkers die in de gevarenzone zitten permanent reserves aanspreken om te kunnen blijven functioneren en dat rust niet meer helpt. „Tijdens rustperioden treedt in deze fase geen herstel meer op. Het vermogen om stress weg te managen neemt na verloop van tijd bovendien af. Het is een glijdende schaal die, zonder adequate interventie, onherroepelijk leidt tot een breekpunt. Dan is er sprake van een burn-out.”

Volgens Immers zijn medewerkers met een burn-out in de medische sector doorgaans meer dan een jaar uit de roulatie.