Opnieuw toerist van balkon Mallorca gestort

Een 20-jarige Ier overleed afgelopen weekend nadat hij van het balkon stortte. De 19-jarige Schotse Natalie Cormack overkwam eerder hetzelfde.

Zij was twee maanden terug van een bardienst naar huis gelopen, was haar sleutel vergeten en besloot buitenom te klimmen. Het meisje viel van complex Eden Rock de Torrenova van de zevende verdieping en overleed.

Wat er precies is gebeurd met de Ier die een val maakte van twintig meter, is nog onduidelijk. Volgens The Sun was hij pas een dag op het eiland. Hij zou geen gast geweest zijn in het Eden Rock.

