Melania Trump weer in het openbaar actief

In het afgelopen weekend is ze niet naar het presidentiële buitenverblijf in Camp David gegaan. Haar man was daar samen met zijn kinderen en andere familieleden. Ze gaat vrijdag ook niet met haar man mee naar de top van de G7 in buurland Canada en evenmin naar Singapore om er 12 juni de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te ontmoeten, heeft het Witte Huis bevestigd.

Melania Trump heeft een behandeling aan haar nieren ondergaan en lag een week in een militair ziekenhuis ten noorden van Washington. Ze is 19 mei in het Witte Huis teruggekeerd.