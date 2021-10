Premium Het beste van De Telegraaf

Vuurtoren Lange Jaap lijkt total loss door gebroken gietijzer

Door Arie Booy Kopieer naar clipboard

HUISDUINEN - De toekomst van vuurtoren Lange Jaap is niet alleen onzeker, maar ook politiek brisant. Er worden kritische vragen gesteld over de wijze waarop Rijkswaterstaat met het rijksmonument is omgegaan. De vraag is echter of de beheerder wel wat aan de scheurvorming kan doen; er wordt achter de schermen al decennia tevergeefs gezocht naar een oplossing.