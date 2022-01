Ziekenhuiscijfers zwaar vertekend: deel covidpatiënten niet dóór maar mét besmetting opgenomen

Binnenland

Ondanks besmettingrecord vooruitgang in ziekenhuizen

Een nieuwe piek voor de corona-epidemie in Nederland. In de afgelopen zeven dagen zijn 242.961 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste weekcijfer ooit, in de honderdste week van de coronacrisis. Ondanks het record pakken ziekenhuizen hun gewone werkzaamheden weer steeds meer op.