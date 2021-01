Politie zoekt reizigers en roeiers in zaak omgekomen Lotte (14) in Almelo

Het 14-jarige meisje lag in een sloot langs industrieterrein Het Wendelgoor in Almelo. Dichtbij die plek is een spoorbrug over het Twenthekanaal. Tussen 14.30 en 17.15 uur zou iemand vanuit de trein iets gezien kunnen hebben. De politie hangt ook posters met verzoeken om informatie op in de treinen.

Het rechercheteam zoekt ook naar drie mensen die op de bewuste zondagmiddag in een roeiboot over het kanaal hebben gevaren. Er zijn volgens een woordvoerster verschillende tips binnengekomen over die roeiboot. Daarnaast heeft de politie informatie over een blauwe Mercedes, die op de zondagmiddag omstreeks 16.20 uur bij de spoorbrug is geparkeerd. In die auto zaten twee mensen, die misschien waardevolle getuigen kunnen zijn, aldus de politie.

Een man uit Almelo en zijn twee minderjarige zoons zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Lotte. Over de doodsoorzaak wil de politie alleen kwijt dat er sprake is van een misdrijf. Over de relatie tussen het meisje en de drie verdachten is nog niets bekend.