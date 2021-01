’Waardevolle’ getuige meldt zich in zaak omgekomen Lotte (14) in Almelo

De Mercedes stond op zondagmiddag 10 januari omstreeks 16.20 uur bij de spoorbrug over het Twenthekanaal geparkeerd. Dat is dicht bij de plek waar de 14-jarige Lotte in een sloot lag langs industrieterrein Het Wendelgoor.

De politie zoekt verder ook mensen die die middag met de trein hebben gereisd van Almelo naar Wierden in Twente. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dood van het meisje weet dat „op cruciale momenten” treinen van spoorwegbedrijven Keolis of NS langzaam hebben gereden langs het industrieterrein waar het meisje dood werd gevonden. Reizigers en personeel van die bedrijven wordt gevraagd om zich te melden.

Tussen 14.30 en 17.15 uur zou iemand vanuit de trein iets gezien kunnen hebben. De politie hangt ook posters met verzoeken om informatie op in de treinen.

Roeiers

Het rechercheteam zoekt ook naar drie mensen die op de bewuste zondagmiddag in een roeiboot over het kanaal hebben gevaren. Er zijn volgens een woordvoerster verschillende tips binnengekomen over die roeiboot.

Een man uit Almelo en zijn twee minderjarige zoons zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het meisje. Over de doodsoorzaak wil de politie alleen kwijt dat er sprake is van een misdrijf. Over de relatie tussen het meisje en de drie verdachten is nog niets bekend.

