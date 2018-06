LSVb: minister heeft half werk afgeleverd

Van Engelshoven wil internationalisering aanmoedigen omdat de Nederlandse kenniseconomie, de wetenschap en de studenten er beter van worden. De onderwijsminister stelt als voorwaarde dat het onderwijs er beter van wordt en Nederlandse studenten niet worden verdrongen.

Nu al is driekwart van de masteropleidingen Engelstalig. De studentenbond wil dat een landelijke commissie gaat toetsen of de toegankelijkheid van het onderwijs in gevaar komt als een opleiding verengelst. „Het probleem is dat verengelsing voor een deel ook een verdienmodel is. Wij willen een actieve marktmeester die checkt of verengelsing om de juiste redenen gebeurd.”

ISO: Minister moet investeren niet bezuinigen

Internationalisering van het hoger onderwijs kan voor studenten een grote meerwaarde hebben, maar dan moet minister Ingrid van Engelshoven wel investeren en juist niet meer bezuinigen. Het onderwijs zelf profiteert nu bovendien te weinig van de komst van veel buitenlandse studenten, zo vindt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

„De minister vraagt van alles van de universiteiten en hogescholen als het gaat om internationalisering, maar investeert daar zelf nog geen rode cent in. Ze gaat de komende jaren zelfs nog verder bezuinigen. Als ze internationalisering echt belangrijk vindt en goed wil doen, zal ze over de brug moeten komen met extra geld”, zegt voorzitter Rhea van der Dong.

Volgens het ISO wordt in het debat over internationalisering vaak aangehaald dat internationale studenten de schatkist veel geld opleveren. Dit geldt komt alleen niet direct terug bij het hoger onderwijs. Van der Dong: „Er wordt telkens gezegd dat internationalisering zo mooi is omdat het ons veel geld oplevert. Tot nu toe ziet het hoger onderwijs daar nog niets van terug, maar wordt het juist telkens weer geconfronteerd met nieuwe bezuinigingen.”