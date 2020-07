Verbod diertransporten bij tropische temperaturen

De CU-bewindsvrouw had eerder vrijwillige afspraken gemaakt met de sector, maar die werden niet door iedereen nageleefd. Dieren kunnen bij hoge temperaturen te maken krijgen met hittestress.

Om dierenleed te voorkomen kondigde Schouten eerder aan dat ze transporten bij temperaturen vanaf 35 graden wettelijk wil verbieden. De minister kondigt nu aan dat het verbod al op donderdag 2 juli ingaat.

Een andere nieuwe regel is dat transporten die langer dan 8 uur duren niet meer mogen als het onderweg ergens 30 graden of warmer is. Er kan wel een uitzondering worden gemaakt als de temperatuurgrens niet wordt overschreden door ’s nachts te rijden.

Verder gaan er voortaan extra inspecteurs van de NVWA op pad zodra het 27 graden of warmer is in Nederland. De controleurs en dierenartsen gaan dan kijken of dieren lijden door het vervoer onder warme omstandigheden.