LIVE | België moet langer wachten op Moderna-vaccins

Het coronavaccin van AstraZeneca is volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO geschikt om toe te dienen aan 65-plussers, ook in landen waar mogelijk besmettelijkere varianten van het coronavirus rondwaren. Er zijn maar weinig gegevens over de werkzaamheid van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut bij ouderen. Gezien het beschikbare bewijs stelt een adviesgroep van de WHO evenwel dat het middel geschikt is voor ouderen.

De aanbeveling komt nadat een studie in Zuid-Afrika uitwees dat het vaccin minder bescherming lijkt te bieden tegen milde en matige ziekteverschijnselen na een besmetting met een coronavirusvariant. Zuid-Afrika heeft de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin voorlopig opgeschort na de studie met vooral jongere proefpersonen.

Het AstraZeneca-vaccin is het belangrijkste inentingsmiddel dat de WHO wil inzetten in armere landen. Het zorgt voor minder ernstige symptomen, minder ziekenhuisopnames en minder sterfgevallen. Andere landen gaan ermee door, ook in de EU waar het middel eind vorige maand werd goedgekeurd voor gebruik.

In Nederland wordt het vaccin vanaf eind deze week toegediend aan personeel in verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging. Huisartsen gaan het vanaf volgende week ook aan ouderen geven.

18.45 België moet langer wachten op Moderna-vaccins

België moet langer wachten op de coronavaccins van Moderna waarop het rekent. De volgende partij is maar de helft zo groot als verwacht en komt ook een paar dagen later, zegt de projectleider van de Belgische inentingscampagne.

België rekende op 51.000 vaccins, maar "het zullen er minder zijn", zei projectleider Dirk Ramaekers. De volgende levering komt ook pas "op het eind van de week".

Moderna, de tweede vaccinmaker die Europese goedkeuring kreeg voor zijn coronavaccin, waarschuwde eind januari al voor vertraging. Toen was er sprake van dat de Amerikaanse fabrikant in februari maar 80 procent van de afgesproken doses zou kunnen leveren.

Volgens de krant De Morgen zou Moderna de achterstand volgende maand willen inlopen.

Of de leveringen aan Nederland nog extra vertraging oplopen, is nog onduidelijk.

17.00 EMA: nog geen aanvraag voor Russisch coronavaccin

De makers van het Russische coronavaccin Spoetnik V hebben nog geen aanvraag ingediend bij de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De ontwikkelaars hebben nog niet gevraagd om een versnelde beoordeling (rolling review) of een voorlopige vergunning om het middel op de markt te brengen (marketing authorisation).

Spoetnik V is ontwikkeld door het laboratorium Gamaleya. Dat heeft een paar weken geleden wel een ontmoeting met het EMA gehad. Volgens de toezichthouder kreeg het bedrijf tijdens dat gesprek een uitleg over de gang van zaken, een „scientific advice.”

Ongeveer tachtig andere organisaties hebben ook zo’n advies gekregen. Daaronder is de Chinese farmaceut Sinovac.

Het EMA zegt met Gamaleya in gesprek te zijn over vervolgstappen. „De ontwikkelaars hebben hun interesse in een rolling review kenbaar gemaakt”, aldus de toezichthouder, die in Amsterdam is gevestigd. Bij zo’n review kijkt de organisatie alvast mee met de onderzoeken naar het middel. Zo kunnen ze het vaccin sneller beoordelen wanneer Gamaleya daadwerkelijk een aanvraag indient. Een rolling review kan volgens het EMA alleen worden ingezet in noodsituaties zoals de coronapandemie.

Het EMA heeft tot nu toe drie vaccins beoordeeld: van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Zij kregen allemaal een positief oordeel en werden vervolgens toegelaten door de Europese Commissie. Twee kandidaat-vaccins ondergaan momenteel een rolling review, van het Nederlandse Janssen en van Novavax. Het EMA kijkt ook mee bij de proeven van één potentieel geneesmiddel, van Regeneron. Dat is het middel dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump kreeg toen hij het coronavirus had opgelopen.

Hongarije heeft Spoetnik V al goedgekeurd, buiten de Europese Unie om.

16.00 Meer dan half miljoen coronadoden in Europese Unie

In de Europese Unie zijn inmiddels meer dan 500.000 mensen officieel overleden aan Covid-19. Van de ruim 20 miljoen geregistreerde coronabesmettingen waren er tot nu toe 501.531 met dodelijke afloop.

Enkele EU-lidstaten behoren tot de zwaarst getroffen landen ter wereld door de coronapandemie, die in de EU begin vorig jaar uitbrak in Italië. Maar recente trends wijzen op lichte verbeteringen in het blok van 27 landen. Zo daalt in de hele EU het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen en infecties. In de periode van 3 tot 9 februari registreerde de EU als geheel dagelijks gemiddeld 103.250 nieuwe infecties, 16 procent minder dan de week ervoor. Het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag was in die week 3137, of 7 procent minder.

Heel Europa, dus ook met de niet-EU-lidstaten, geldt met ruim 785.000 coronadoden als ’s werelds zwaarst getroffen regio, gevolgd door Latijns-Amerika met het Caribisch gebied en de Verenigde Staten met Canada.

15.20 Pas na half jaar vaccin voor herstelde Spaanse coronapatiënten

Spanjaarden die al corona hebben gehad, komen onder sommige omstandigheden pas na een half jaar in aanmerking voor een vaccin. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, dat benadrukt dat het zelden voorkomt dat mensen na een coronabesmetting al binnen zes maanden opnieuw ziek worden.

Het gaat om een voorlopige maatregel voor Spanjaarden onder de 55 die geen ernstige gezondheidsproblemen hebben. Spanje heeft daarmee vermoedelijk een primeur. Er zijn voor zover bekend geen andere EU-landen die een vergelijkbaar beleid voeren.

Uit een recente Britse studie kwam naar voren dat 99 procent van de deelnemers drie maanden na een positieve coronatest nog steeds antilichamen hadden. Bij 88 procent waren die na een half jaar nog aanwezig.

Veel Spanjaarden die jonger zijn dan 55, komen volgens de huidige vaccinatiestrategie toch al niet in aanmerking voor een coronavaccin. Zorgverleners kunnen al wel worden gevaccineerd.

14.00 Onderzoek naar nut vaccinatie van patiënt met verzwakte afweer

Bloedbank Sanquin is een onderzoek begonnen of mensen met een door medicijnen verzwakte afweer ook beschermd worden door vaccinatie tegen corona. De onderzoekers kregen hiervoor een subsidie van ZonMw, financier van onderzoek in de gezondheidszorg.

Sanquin wijst erop dat mensen met auto-immuunziekten, zoals reuma, multiple sclerose en chronische darmontsteking, ongewenste afweer maken tegen lichaamseigen eiwitten en cellen. Deze patiënten gebruiken ontstekingsremmers om hun ziekte tegen te gaan. „Voor hun bescherming tegen ziekteverwekkers is het cruciaal dat onderzocht wordt of zij bij een vaccin wel voldoende afweer maken terwijl ze die medicijnen gebruiken”, aldus de onderzoekers.

Een vaccin activeert het afweersysteem van mensen om antistoffen aan te maken en beschermt hen zo tegen ziekte. Ook zorgt een vaccinatie ervoor dat het afweersysteem geheugencellen aanmaakt. Bij een hernieuwde infectie maken deze, samen met de antistoffen, snel korte metten met de ziekmakende micro-organismen. Bij mensen met een verzwakte afweer, door ziekte of medicijngebruik bijvoorbeeld, is het mogelijk dat deze reactie minder goed op gang komt. „In dat geval, zou vaccinatie voor hen dus een minder goede oplossing zijn tegen het coronavirus”, stelt Sanquin.

De eerste resultaten van het onderzoek worden in juli van dit jaar verwacht. De studie maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Covid-19, bedoeld om de gevolgen van het coronavirus te bestrijden.

13.15 uur LUMC: coronapatiënten herstellen ’vrij goed’ na verblijf op ic

Coronapatiënten die in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben gelegen, herstellen over het algemeen „vrij goed”, ook na een verblijf op de intensive care. Tot die conclusie komen artsen van het academische ziekenhuis in een analyse van 81 patiënten die tijdens de eerste coronagolf werden behandeld. Van deze patiënten lagen er 34 op de ic. In het onderzoek is gekeken hoe het zes weken na ontslag uit het ziekenhuis met de patiënten ging.

Het virus was bij alle onderzochte patiënten helemaal uit hun systeem verdwenen. „Veel patiënten hebben nog wel last van vermoeidheid en kortademigheid, maar daar blijft het eigenlijk bij”, vertelt internist-infectioloog Anna Roukens. „Bij alle deelnemers hebben we na zes weken kunnen concluderen dat de ontstekingswaarden zijn genormaliseerd en dat ook de hart- en longfunctie naar behoren werken.”

11.35 uur Inenten Zeeuwse zestiger met coronavaccin AstraZeneca start later

Het duurt langer dan verwacht om het nieuwe coronavaccin van AstraZeneca aan huisartsen in Zeeland te leveren, en daarom begint de vaccinatie van 63- en 64-jarigen in die provincie waarschijnlijk volgende week. De Landelijke Huisartsen Vereniging hoopte eerder dat het inenten eind deze week nog zou kunnen beginnen.

Huisartsen vaccineren 60- tot 65-jarigen met het onlangs goedgekeurde middel van AstraZeneca. Dit begint met mensen van 63 en 64, en Zeeland krijgt de eerste levering van dat vaccin. Het kan tot in maart duren voor elke huisartsenpraktijk in Nederland bevoorraad is.

Het coronavaccin van AstraZeneca is ook bestemd voor drie groepen met medische risico’s: mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en mensen die door een neurologische aandoening moeite hebben met ademhalen. Ook de medewerkers van de huisartsenpraktijken kunnen dat middel krijgen „in het kader van wie vaccineert wordt eerst zelf gevaccineerd.”

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid besloot vorige week dat het coronavaccin van AstraZeneca ook wordt toegediend aan mensen die in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging werken. Die vaccinaties gaan via de GGD’en en beginnen vrijdag in Den Haag.

9.52 uur Lockdown Duitsland wordt mogelijk verlengd tot 14 maart

Bij topoverleg in Duitsland ligt een plan op tafel om de lockdown in het land te verlengen tot 14 maart. Bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdag met de leiders van de zestien deelstaten.

In Duitsland is al maanden een lockdown van kracht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Scholen en niet-essentiële winkels zijn dicht. Het aantal coronabesmettingen lijkt inmiddels minder hard te stijgen, maar bestuurders maken zich wel zorgen over de verspreiding van nieuwe coronavarianten. „We hebben gezien in andere landen, zoals Portugal, hoe snel het tij kan keren”, zei premier Winfried Kretschmann van deelstaat Baden-Württemberg tegen Spiegel Online.

Merkel heeft al duidelijk gemaakt dat het heropenen van basisscholen prioriteit heeft als maatregelen versoepeld kunnen worden. In het conceptplan, dat is ingezien door persbureau Reuters en nog aangepast kan worden, staat dat deelstaten zelf kunnen beslissen hoe ze het onderwijs weer willen opstarten. Ook kunnen kappers vanaf maart onder voorwaarden weer aan het werk.

9.50 uur Besmettelijke varianten op Aruba

Op Aruba zijn twee varianten van het coronavirus ontdekt. Het gaat om zeker tien gevallen van de Britse variant en drie gevallen van de zogeheten California West Coast-mutatie.

Dat komt naar voren uit analyses van het RIVM. Het betreft besmettingen die in januari zijn vastgesteld en alle betreffende personen zijn inmiddels virusvrij, zo laat de overheid weten.

Eind januari werd voor het eerst de Britse variant geregistreerd op het eiland. Daarop voerde onder meer Curaçao strengere maatregelen in voor vliegverkeer van en naar Aruba. Het aantal coronabesmettingen op Aruba is sindsdien afgenomen. Op dinsdag waren er 318 besmettingen geregistreerd. Op 25 januari, het moment waarop de Britse variant voor het eerst op het eiland werd geregistreerd, waren dat er 391.

De California West Coast-mutatie is een relatief nieuwe variant van het coronavirus, waarvan onlangs in de Amerikaanse staat Californië 1200 gevallen zijn ontdekt. Er is nog weinig bekend over de nieuwe variant. Amerikaanse media hebben het al over een heel besmettelijke mutant.

9.30 uur Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door

De Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door op 23 april. Dat meldt de organisatie. Vanaf woensdag kunnen alle basisscholen zich inschrijven voor de negende editie.

In welke vorm de spelen plaatsvinden, kleinschalig op school of thuis, hangt af van de situatie met betrekking tot het coronavirus op 23 april, zegt initiatiefnemer Richard Krajicek. „Samen met de scholen en sportaanbieders doen we er alles aan om de kinderen - in deze onzekere tijden - een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat een gezond ontbijt en lekker bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk.”

Het Koningsontbijt gaat dit jaar niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar, vanwege de onzekere situatie en het feit dat er onvoldoende zicht is op de mogelijkheden en maatregelen op 23 april. „Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment geldende adviezen, maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk”, aldus de organisatie.

8.15 uur Zuid-Afrika gaat medisch personeel vaccineren met vaccin J&J

Zuid-Afrika gaat medisch personeel inenten met het coronavaccin van de farmaceut Johnson & Johnson (J&J). Het land besloot eerder het begin van de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin op te schorten omdat het minder effectief zou zijn tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant, 501Y.V2.

Minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize zei dat is aangetoond dat het coronavaccin van J&J voldoende effectief is. Er wordt nog gekeken wat moet gebeuren met de doses van het AstraZeneca-vaccin die het land heeft gekocht. Mkhize zei dat het doorverkopen van die vaccins een optie is.

De verspreiding van de Zuid-Afrikaanse coronavariant wordt wereldwijd met bezorgdheid gevolgd. Die variant zou ook besmettelijker zijn. Oostenrijk kondigde deze week strengere maatregelen aan vanwege een uitbraak van 501Y.V2 in Tirol. Mensen die de onder wintersporters populaire deelstaat willen verlaten, moeten vanaf vrijdag een negatieve testuitslag laten zien.

Zuid-Afrika heeft volgens Mkhize ook doses geregeld van het coronavaccin van Pfizer. Het land onderhandelt nog met Moderna. De vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn ook al goedgekeurd in de EU.

7.20 uur Duitsland meldt weer ruim 8000 nieuwe coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen 24 uur weer opgelopen naar het niveau van een paar dagen eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, registreerde woensdagochtend 8072 nieuwe besmettingen.

Dat is veel meer dan de 3379 gevallen van dinsdag en de 4535 gevallen van maandag. In het weekend meldde het RKI met 8616 gevallen op zondag en 10.485 nieuwe besmettingen op zaterdag wel net zulke hoge aantallen.

Het totale aantal coronagevallen in Duitsland staat op 2.299.996. De afgelopen 24 uur liep het Duitse dodental door corona met 813 op tot 62.969.

