LIVE | Koning Willem-Alexander praat op middelbare school over lockdown

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een bezoek gebracht aan het Montaigne Lyceum in Den Haag. Daar sprak hij met leerlingen en docenten over de effecten van de coronacrisis en de lockdown op middelbare scholen.

Willem-Alexander keek mee bij een aantal lessen en sprak met leerlingen over hun ervaringen met school in coronatijd. Veel jongeren hebben grote moeite met de coronamaatregelen. Ze voelen zich somber en eenzaam, omdat ze hun klasgenoten en vrienden missen en ook ’s avonds niet de deur uit mogen. Met leraren praatte de koning over motivatiedipjes, de veiligheid van medewerkers en grote uitdagingen op het gebied van onlinelessen.

De koning bezocht de Haagse school fysiek en niet virtueel, zodat hij met eigen ogen kon zien hoe de logistiek op een school tijdens de pandemie werkt, zegt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Hij nam daarbij alle maatregelen in acht: „De koning droeg een mondkapje, hield te allen tijde 1,5 meter afstand en bracht het bezoek in een kleine groep”, aldus de woordvoerder. Het is volgens de RVD niet zo dat de koning voortaan al zijn bezoeken fysiek gaat uitvoeren. Het gros blijft via een onlineverbinding.

