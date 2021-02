LIVE | Koopmans (WHO): meer onderzoek naar kleine corona-uitbraken China

De Nederlandse viroloog Marion Koopmans van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil verder onderzoeken of er vóór december 2019 al kleinere uitbraken met het coronavirus in China waren. Het ligt voor de hand om te kijken in bloedbanken die in de herfst van 2019 monsters namen uit de regio Wuhan, zei Koopmans op een WHO-persconferentie in Genève.

De onderzoeker maakte deel uit van een WHO-missie die onlangs in China was om de bron van het coronavirus op te sporen. Over toegang tot de bloedbanken wordt nog gesproken met de Chinese autoriteiten.

Volgens Koopmans zijn na een beoordeling van medische dossiers in Wuhan 92 patiënten geïdentificeerd die vóór december 2019 symptomen hadden die vergelijkbaar waren met Covid-19. Een deel van hen is de afgelopen weken op antilichamen getest. Die bleken ze niet te hebben, maar het is onduidelijk of antilichamen na zo lange tijd überhaupt nog zijn aan te treffen.

Het team experts presenteert naar verwachting volgende week een eerste, kort rapport over zijn bevindingen. Volgens deskundigen waren de resultaten die op een eerste persconferentie aan het einde van de reis in China werden gepresenteerd, matig.

WHO-teambaas Peter Ben Embarek bevestigde daar dat het virus, zoals al werd aangenomen, zich waarschijnlijk via een tussengastheer van vleermuizen op mensen heeft verspreid. In Genève sprak Embarek nu van aanzienlijke vooruitgang. Er is meer bekend geworden over wat er precies in december is gebeurd in de regio Wuhan en welke rol een markt speelde bij de verspreiding van het virus.

Meer nieuws

Binnenland

Buitenland

Merkel: genoeg vaccins om binnenkort op grote schaal in te enten

’AstraZeneca bood vier EU-landen aparte deals aan voor vaccin’

Europese toezichthouder kijkt mee naar nog een coronavaccin: CureVac

Frankrijk beveelt één dosis coronavaccin aan voor ex-patiënten

Brussel wil 70 procent van volwassenen inenten vóór 21 september

Zoektocht naar 2 miljoen ongevaccineerde bejaarden

Braziliaanse minister: nieuwe coronavariant drie keer besmettelijker

Aantal nieuwe besmettingen Duitsland iets gedaald, 2.320.093 Duitsers is corona vastgesteld

VS kopen nog eens 200 miljoen coronavaccins in

Financieel-economisch:

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk: