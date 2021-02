LIVE | Merkel: genoeg vaccins om binnenkort op grote schaal in te enten

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht dat er in maart en april voldoende doses coronavaccin beschikbaar zijn om op grote schaal te kunnen inenten. In een interview met televisiezender ZDF zegt ze dat Duitsland niet te weinig middelen heeft besteld.

Volgens Merkel is het logisch dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nu meer mensen kunnen inenten dan Duitsland. "Alles wat in de Verenigde Staten wordt geproduceerd, blijft daar. Zij exporteren helemaal niets. Het Verenigd Koninkrijk keurde de vaccins vier weken eerder goed dan wij dat deden, daardoor kregen ze de middelen eerder geleverd. Ook stellen ze daar de tweede prik uit, waardoor meer mensen de eerste inenting kunnen krijgen."

In het vraaggesprek geeft Merkel aan dat ze spijt heeft van de aanpak van het virus voor de tweede golf. Ze vindt dat er te veel versoepelingen waren en zegt dat mondkapjes eerder verplicht hadden moeten worden. "Ik voelde mij toen al niet goed bij de beslissingen, maar ik heb ze wel gesteund. Daar baal ik van."

Het aantal besmettingen loopt de laatste dagen terug in Duitsland. Volgens Merkel hoeft het niet lang meer te duren voor de eerste versoepelingen van de lockdown kunnen worden doorgevoerd. "Als we op 50 besmettingen per 100.000 inwoners zitten, dan kunnen een aantal maatregelen worden versoepeld. Als we twee weken lang landelijk op minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners zitten, kunnen we echt veel restricties loslaten."

