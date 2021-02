LIVE | ’Nog maandenlang revalideren na coronabesmetting’

Op zijn minst enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun coronabesmetting nog met zware klachten. Uit onderzoek van het AD blijkt dat fysiotherapeuten minstens 28.000 coronagevallen onder behandeling hebben. Huisartsenvereniging NHG schat het aantal revaliderende coronapatiënten tot nu toe op 40.000, en dan moeten de mensen uit de tweede golf grotendeels nog komen.

Het gaat om mensen tussen de 20 en 60 jaar, die de ziekte veelal thuis doormaakten. Een onderbelicht en grotendeels onbegrepen probleem, stellen artsen die zich bezighouden met de nazorg van deze groeiende groep. Vooral voor jonge mensen is de kans dat corona ze op deze manier treft veel groter dan dat ze door het virus in het ziekenhuis belanden.

Zorgverzekeraars Nederland vergoedde tot en met november aan ruim 1100 mensen herstelzorg vanuit het basispakket, en zegt dat het aantal mensen dat daar gebruik van maakt blijft groeien. Hevige moeheid en concentratieproblemen zien artsen vooral bij veel mensen terug.

Hoog ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers is sinds 2002 niet zo hoog geweest als in de laatste drie maanden van vorig jaar. De meeste ziekmeldingen kwamen van zorgmedewerkers in verpleeghuizen, die al langer zeggen te kampen met coronagevallen onder personeel. In de horeca steeg het ziekteverzuim ook hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

