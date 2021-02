LIVE | Politie maakt einde aan carnavalsfeest in Bredase kroeg

De politie heeft vrijdagavond een online-carnavalsfeest in het Bredase café De Beyerd beëindigd omdat de coronaregels werden overtreden. Volgens een politiewoordvoerder waren er minimaal twintig man aanwezig in de kroeg aan de Boschstraat. „Er werd gehost en in- en uitgelopen. Dat is samenscholing en dat is zoals bekend in deze tijd verboden”, zegt de woordvoerder tegen de regionale krant BN DeStem.

Alle aanwezigen, inclusief uitbater Mikel de Jongh van het café, kregen een proces-verbaal. „Onder bepaalde omstandigheden mag je zo’n livestream houden, was mij verteld. Maar ik was onvoldoende op de hoogte van de regels, bovendien had ik vooraf een vergunning moeten aanvragen, wat we vergeten zijn. Heel stom allemaal”, zegt hij tegen de krant.

Vanuit het café werden carnavalsliedjes het internet op geslingerd die via een livestream door de liefhebbers konden worden gevolgd. Nauwelijks een uur nadat het feest was begonnen, was het ook alweer voorbij.

