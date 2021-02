LIVE | Twee coronavarianten op Aruba ontdekt

Volg in dit live-blog het laatste coronanieuws.

9:52 uur Lockdown Duitsland wordt mogelijk verlengd tot 14 maart

Bij topoverleg in Duitsland ligt een plan op tafel om de lockdown in het land te verlengen tot 14 maart. Bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdag met de leiders van de zestien deelstaten.

In Duitsland is al maanden een lockdown van kracht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Scholen en niet-essentiële winkels zijn dicht. Het aantal coronabesmettingen lijkt inmiddels minder hard te stijgen, maar bestuurders maken zich wel zorgen over de verspreiding van nieuwe coronavarianten. "We hebben gezien in andere landen, zoals Portugal, hoe snel het tij kan keren", zei premier Winfried Kretschmann van deelstaat Baden-Württemberg tegen Spiegel Online.

Merkel heeft al duidelijk gemaakt dat het heropenen van basisscholen prioriteit heeft als maatregelen versoepeld kunnen worden. In het conceptplan, dat is ingezien door persbureau Reuters en nog aangepast kan worden, staat dat deelstaten zelf kunnen beslissen hoe ze het onderwijs weer willen opstarten. Ook kunnen kappers vanaf maart onder voorwaarden weer aan het werk.

9:50 uur Besmettelijke varianten op Aruba

Op Aruba zijn twee varianten van het coronavirus ontdekt. Het gaat om zeker tien gevallen van de Britse variant en drie gevallen van de zogeheten California West Coast-mutatie.

Dat komt naar voren uit analyses van het RIVM. Het betreft besmettingen die in januari zijn vastgesteld en alle betreffende personen zijn inmiddels virusvrij, zo laat de overheid weten.

Eind januari werd voor het eerst de Britse variant geregistreerd op het eiland. Daarop voerde onder meer Curaçao strengere maatregelen in voor vliegverkeer van en naar Aruba. Het aantal coronabesmettingen op Aruba is sindsdien afgenomen. Op dinsdag waren er 318 besmettingen geregistreerd. Op 25 januari, het moment waarop de Britse variant voor het eerst op het eiland werd geregistreerd, waren dat er 391.

De California West Coast-mutatie is een relatief nieuwe variant van het coronavirus, waarvan onlangs in de Amerikaanse staat Californië 1200 gevallen zijn ontdekt. Er is nog weinig bekend over de nieuwe variant. Amerikaanse media hebben het al over een heel besmettelijke mutant.

9:30 uur Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door

De Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door op 23 april. Dat meldt de organisatie. Vanaf woensdag kunnen alle basisscholen zich inschrijven voor de negende editie.

In welke vorm de spelen plaatsvinden, kleinschalig op school of thuis, hangt af van de situatie met betrekking tot het coronavirus op 23 april, zegt initiatiefnemer Richard Krajicek. „Samen met de scholen en sportaanbieders doen we er alles aan om de kinderen - in deze onzekere tijden - een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat een gezond ontbijt en lekker bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk.”

Het Koningsontbijt gaat dit jaar niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar, vanwege de onzekere situatie en het feit dat er onvoldoende zicht is op de mogelijkheden en maatregelen op 23 april. „Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment geldende adviezen, maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk”, aldus de organisatie.

8:15 uur Zuid-Afrika gaat medisch personeel vaccineren met vaccin J&J

Zuid-Afrika gaat medisch personeel inenten met het coronavaccin van de farmaceut Johnson & Johnson (J&J). Het land besloot eerder het begin van de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin op te schorten omdat het minder effectief zou zijn tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant, 501Y.V2.

Minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize zei dat is aangetoond dat het coronavaccin van J&J voldoende effectief is. Er wordt nog gekeken wat moet gebeuren met de doses van het AstraZeneca-vaccin die het land heeft gekocht. Mkhize zei dat het doorverkopen van die vaccins een optie is.

De verspreiding van de Zuid-Afrikaanse coronavariant wordt wereldwijd met bezorgdheid gevolgd. Die variant zou ook besmettelijker zijn. Oostenrijk kondigde deze week strengere maatregelen aan vanwege een uitbraak van 501Y.V2 in Tirol. Mensen die de onder wintersporters populaire deelstaat willen verlaten, moeten vanaf vrijdag een negatieve testuitslag laten zien.

Zuid-Afrika heeft volgens Mkhize ook doses geregeld van het coronavaccin van Pfizer. Het land onderhandelt nog met Moderna. De vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn ook al goedgekeurd in de EU.

7:20 uur Duitsland meldt weer ruim 8000 nieuwe coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen 24 uur weer opgelopen naar het niveau van een paar dagen eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, registreerde woensdagochtend 8072 nieuwe besmettingen.

Dat is veel meer dan de 3379 gevallen van dinsdag en de 4535 gevallen van maandag. In het weekend meldde het RKI met 8616 gevallen op zondag en 10.485 nieuwe besmettingen op zaterdag wel net zulke hoge aantallen.

Het totale aantal coronagevallen in Duitsland staat op 2.299.996. De afgelopen 24 uur liep het Duitse dodental door corona met 813 op tot 62.969.

