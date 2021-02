LIVE | Ziekteverzuim op hoogste niveau sinds 18 jaar

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers is sinds 2002 niet zo hoog geweest als in de laatste drie maanden van vorig jaar. De meeste ziekmeldingen kwamen van zorgmedewerkers in verpleeghuizen, die al langer zeggen te kampen met coronagevallen onder personeel. In de horeca steeg het ziekteverzuim ook hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal van 2020 was 4,9 procent, wat betekent dat per duizend werkdagen 49 dagen verloren gingen aan ziekmeldingen. In het slotkwartaal 2019 was het ziekteverzuim nog 4,4 procent.

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS heeft het coronavirus hoogstwaarschijnlijk voor een forse toename gezorgd. „Trendmatig liep het ziekteverzuim al wel langer op, vermoedelijk door vergrijzing, want oudere werknemers zijn gemiddeld langer ziek. Maar dit is zo veel meer, dan kan het bijna niet anders te verklaren zijn dan door corona.”

Met 6,8 procent was de zorg de sector waar het ziekteverzuim het hoogst was, met een uitschieter van 8,2 procent in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. „Dit zijn de typische coronabrandhaarden. Het zijn plekken waar mensen elkaar snel aansteken”, aldus Van Mulligen.

