Felle strijd om de ’Brexit’ kiezer

De opkomst bij de Britse verkiezingen is opvallend hoog, vooral vroeg in de ochtend. Vanwege de voorspelde storm en het vroeg donker worden, verwachten veel stembureaus dat het in de avond een stuk rustiger zal zijn. Ⓒ Bloomberg

CRAWLEY - Het is druk bij het Langley Green Centre, een wijkcentrum in Noord-Crawley. Tientallen kiezers trotseren de regen en de gure kou om te gaan stemmen. In het wijkcentrum zelf is het warm. Beter nog, de kiezers worden verwelkomd door allercharmantst gezang van de kinderen die daar samenkomen in de crèche.