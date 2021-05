Straks 50 gasten welkom in café, restaurant, theater en bioscoop

Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) maakten die versnelling vrijdagavond bekend op de coronapersconferentie. Die mededeling komt bovenop het naar voren halen van versoepelingen die vanaf 5 juni gaan gelden, zoals het kabinet eerder deze week al bekendmaakte.

Vanaf volgende week zaterdag gaan bijvoorbeeld de restaurants en kroegen weer open. Ze mogen dan, net als de terrassen, ook tot tien uur ’s avonds openblijven en ook supermarkten mogen tot die tijd weer alcohol verkopen. Dat laatste mocht de afgelopen maanden maar tot acht uur ’s avonds.

Musea

Daarnaast gaan onder meer musea, theaters en bioscopen vanaf 5 juni weer open, daarbij geldt wel een maximum van vijftig gasten binnen. Dat geldt ook voor de cafés. De 1,5 meter afstand moet wel gewoon gehandhaafd worden, dus in kleine zalen of kroegen zijn een stuk minder mensen dan vijftig welkom.

Kroeggangers moeten binnen verplicht zitten, met maximaal vier mensen aan een tafel. Een uitzondering op het maximumaantal van vijftig komt er alleen voor de echt grote zalen waar meer dan duizend mensen kunnen zitten, daar mogen 250 mensen in.

Pretpark

Het openen van de binnenlocaties is ook een opsteker voor pretparkliefhebbers. Daar moesten overdekte attracties, zoals de Droomvlucht in de Efteling, de afgelopen weken nog dicht blijven, maar die mogen nu ook weer los.

Het kabinet besloot deze week al om bovengenoemde versoepelingen iets naar voren te halen, van 9 naar 5 juni. Bovendien werd de opening van de kroegen, die in het originele openingsplan pas in een volgende stap open zouden gaan, naar voren gehaald.

In dat opzicht heeft het kabinet de smaak te pakken, want het wil de volgende stappen ook sneller gaan zetten. Als de coronacijfers blijven dalen zoals ze nu doen, is het kabinet van zins om stap vier en vijf (de laatste stappen van het plan) samen te voegen en op 30 juni in een keer te zetten.

Wedstrijden

Dat betekent bijvoorbeeld dat er vanaf dat moment weer evenementen worden toegestaan en iedereen weer in wedstrijdverband mag sporten. Ook gaat de groepsgrootte, voor bezoekers thuis of groepen buiten, dan in één keer van vier naar acht personen. Het maximumaantal gasten in binnenlocaties gaat dan van vijftig naar honderd. Dan blijven er voor de zomer nog weinig restricties open, behalve de basisregels zoals afstand houden, handen wassen en mondkapjes dragen.

Toch is voorzichtigheid volgens het demissionaire kabinet nog wel geboden als het gaat om het gezamenlijk Oranje kijken tijdens het EK voetbal in juni.

Klonteren

Volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moet voorkomen worden dat mensenmassa’s zonder voldoende afstand te houden samenklonteren bij grote schermen. Afspraken met de horecasector moeten zorgen dat het niet verkeerd gaat als Oranje speelt. Grapperhaus riep mensen deze week al op om de wedstrijden thuis te kijken. Het is volgens hem te vroeg om massaal in de kroeg te kijken naar het EK.