Argentijnse media over coke-vliegtuig: drugs verstopt tussen polopaarden

Buenos Aires - Drie Nederlanders zitten nog altijd vast in Argentinië na de vondst van ruim tachtig kilo cocaïne in een vrachttoestel van Martinair Cargo, dat onder Air France-KLM valt. Het zou gaan om de drie piloten van het toestel. Volgens Argentijnse media zaten de drugs, ter waarde van zo’n 750.000 euro, verstopt in kartonnen dozen.