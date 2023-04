Evacué Soedan met schotwond is Nederlander, man naar ziekenhuis

Verdere details over de toestand van de persoon kunnen niet worden gedeeld. Buitenlandminister Wopke Hoekstra, die op de luchtmachtbasis aanwezig was om de evacués op te vangen, zei dat hij meende dat de persoon in een van zijn ledematen was geraakt. „Dit laat zien hoe levensgevaarlijk de stad is waar de mensen vandaan komen”, aldus Hoekstra.

Hij zei tegen de aanwezige journalisten dat de evacués er wisselend aan toe zijn. „Er zijn mensen die in echte doodsnood hebben verkeerd.” Hij zei verder dat de evacués een enorme veerkracht laten zien. Eerder dinsdag steeg hun toestel op vanuit Jordanië.

Medici in vlucht

Defensie meldde eerder al dat onder de passagiers een Nederlandse gewonde was. „Deze is in Jordanië behandeld en tijdens de vlucht begeleid door een medisch specialist.” Aan boord zaten 104 mensen, onder wie veertig Nederlanders. Dinsdagavond zijn volgens Defensie vanuit Berlijn ook nog twee bussen met 43 Nederlanders op de vliegbasis gearriveerd. „Deze mensen zijn met militair luchttransport van de Duitsers uit Soedan geëvacueerd.”

Het vijfde evacuatievliegtuig van het ministerie van Defensie landde dinsdagavond in Jordanië. Een zesde evacuatievlucht is vanuit Soedan naar het land onderweg. De minister vond het lastig inschatten wanneer het laatste transport zal vertrekken. „We willen zo lang mogelijk doorgaan om de mensen die eruit willen er veilig uit te krijgen.”

De minister zei dinsdag dat er ruim honderd Nederlanders uit het land zijn gehaald en dat dat aantal „hopelijk” in de nacht en op woensdag verder zal oplopen. Zo’n tien tot twintig Nederlanders hebben gezegd in het land te willen blijven.

Eerder deze maand braken zware gevechten uit in het Oost-Afrikaanse land. In Khartoem en op meerdere plekken daarbuiten strijden het regeringsleger en milities tegen elkaar. Volgens de Verenigde Naties zijn door het conflict zeker vierhonderd mensen omgekomen. Stichting Vluchteling heeft 250.000 euro beschikbaar gesteld voor Soedanese vluchtelingen, die richting buurlanden Egypte en Tsjaad zijn gevlucht. Dat geld moet onder meer gaan naar drinkwater en sanitaire voorzieningen.