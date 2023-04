Evacués uit Soedan geland in Eindhoven

In Eindhoven is hulp en opvang voor als de evacués dat nodig hebben. Het vliegtuig is een A330, eigenlijk een toestel dat andere vliegtuigen in de lucht kan bijtanken, maar ook in staat is om mensen te vervoeren.

Eerder deze maand braken zware gevechten uit in het Oost-Afrikaanse land. In Khartoem en op meerdere plekken daarbuiten strijden het regeringsleger en milities tegen elkaar. Volgens de Verenigde Naties zijn door het conflict zeker vierhonderd mensen omgekomen. Ook buiten de hoofdstad wordt op verschillende plaatsen gevochten.