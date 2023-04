Evacués uit Soedan vanuit Jordanië op weg naar Eindhoven

Ze krijgen in Eindhoven hulp en opvang als dat nodig is. De inzittenden met een andere nationaliteit dan de Nederlandse kunnen later doorreizen naar hun eigen land.

De afgelopen dagen zijn in totaal ongeveer honderd Nederlanders geëvacueerd uit het Oost-Afrikaanse land Soedan. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra meldde eerder op Twitter dat de helft van deze mensen met Nederlandse vluchten zijn geëvacueerd en de rest met vluchten van andere Europese landen. Zeventig mensen uit veertien verschillende landen zijn ook meegenomen door de Nederlandse vluchten.

Eerder deze maand braken er zware gevechten uit in Soedan tussen het regeringsleger en milities in hoofdstad Khartoem. Ook buiten de hoofdstad wordt op verschillende plaatsen gevochten.

Vijfde evacuatievlucht vanuit Soedan vertrokken naar Jordanië

Een vijfde evacuatievlucht van het ministerie van Defensie is dinsdag vanuit Soedan vertrokken naar Aqaba in Jordanië. Defensie meldt op Twitter niet hoeveel mensen in het militaire vliegtuig zitten. Dat wordt later bekendgemaakt.

Het is de derde dag op rij dat Nederlanders uit het Oost-Afrikaanse land worden gehaald, omdat het geweld daar de laatste weken flink is toegenomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het probeert dinsdag nog meer mensen uit Soedan te evacueren.

Met vier eerdere vluchten zijn 120 mensen weggehaald uit Soedan. Het gaat om ongeveer vijftig Nederlanders en zeventig mensen uit andere landen. Nog zeker vijftig Nederlanders zijn met vluchten van andere landen uit Soedan vertrokken.